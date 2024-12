Stand: 14.12.2024 07:32 Uhr Unveröffentlichte Michael-Jackson-Songs entdeckt

In einem Lagerraum in Südkalifornien sind bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Popstar Michael Jackson (1958 - 2009) entdeckt worden, wie US-Medien berichteten. Gregg Musgrove stieß demnach auf Musikkassetten und DAT-Bänder mit zwölf Aufzeichnungen. Der "King of Pop" soll diese um 1990 vor der Veröffentlichung seines Albums Dangerous, aufgenommen haben. Musgrove, der das Lager von einem ehemaligen Jackson-Produzenten gekauft hatte, habe sich an die Nachlassverwalter gewandt. Diese teilten mit, dass sie im Besitz der Originalaufnahmen und damit über alle Rechte verfügten. Eine Veröffentlichung sei daher nicht erlaubt. | Sendebezug: 14.12.2024 07:50 | NDR Kultur