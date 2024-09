Stand: 19.09.2024 12:10 Uhr Unbekannte Kleist-Briefe veröffentlicht

In Innsbruck sind fünf bislang unbekannte Briefe des Dichters Heinrich von Kleist (1777-1811) entdeckt worden. Der sogenannte "Jahrhundertfund" sei mit der Veröffentlichung des Kleist-Jahrbuchs 2024 nun auch für die Öffentlichkeit zugänglich, teilte das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder mit. Die fünf Briefe aus den Jahren 1809 und 1810 seien der größte Fund an Kleist-Autografen seit mehr als 100 Jahren und der erste Neufund seit 1988. Sie ergänzten die zuvor bekannten 173 überlieferten Originalbriefe des Dichters. Die fünf Briefe stammen den Angaben zufolge aus dem Nachlass des österreichischen Diplomaten Joseph von Buol-Berenberg (1776-1812), den Kleist 1807 kennenlernte. | Sendebezug: 19.09.2024 15:20 | NDR Kultur