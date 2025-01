Stand: 07.01.2025 11:15 Uhr Umfrage: Deutsche sind eher lesefaul

Jeder sechste Mensch in Deutschland liest keine Bücher. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die im Auftrag des Hamburger Onlinehändlers Galaxus erstellt wurde. Demnach kommen 33,2 Prozent der Befragten auf ein bis drei gelesene Bücher im Jahr. Nur die Hälfte möchte künftig mehr lesen, das ist laut Untersuchung der niedrigste Wert im europäischen Vergleich. Dagegen nutzen Deutsche vergleichsweise häufig eBooks (19 Prozent) und Hörbücher (11 Prozent). Befragt wurden mehr als 5.000 repräsentativ ausgewählte Personen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und in der Schweiz. Die meisten Bücherwürmer gibt es anteilsmäßig in der Schweiz.| Sendebezug: 07.01.2025 10:30 | NDR Kultur