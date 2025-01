US-Schauspieler Jon Hamm wird mit goldenem Puddingtopf ausgezeichnet

US-Schauspieler Jon Hamm wird mit dem goldenen Puddingtopf als Mann des Jahres ausgezeichnet. Der Preis wird von der Theatergruppe Hasty Pudding der renommierten Harvard-Universität vergeben. Hamm, bekannt unter anderem durch seine Rolle als Don Draper in der Serie "Mad Men", wird den Preis am 31. Januar entgegennehmen und muss sich dabei einem sogenannten Roast - also einer Rede, bei der man in der Regel liebevoll verspottet wird - stellen. Die Auszeichnung wird an Schauspieler verliehen, die einen nachhaltigen und beeindruckenden Beitrag zur Welt der Unterhaltung geleistet haben. Frühere Preisträger sind zum Beispiel Barry Keoghan im vergangenen Jahr, Bob Odenkirk oder Jason Bateman. | Sendebezug: 15.01.2025 09:30 | NDR Kultur