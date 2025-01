Stand: 05.01.2025 07:50 Uhr US-Filmemacher Jeff Baena mit 47 Jahren gestorben

Der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena, Ehemann von US-Schauspielerin Aubrey Plaza, ist tot. Ein Sprecher des Filmemachers und die Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles bestätigten laut US-Medien seinen Tod. Nach Angaben der Gerichtsmedizin wurde Baena am Freitag tot in einem Haus aufgefunden. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Er war 47 Jahre alt. In der Independent-Szene war Baena auch als Drehbuchautor bekannt. | Sendebezug: 05.01.2025 11:10 | NDR Kultur