Stand: 26.07.2024 12:53 Uhr UNESCO erklärt Herrnhut zum Weltkulturerbe

Die UNESCO hat die ostsächsische Kleinstadt Herrnhut - bekannt unter anderem durch den Herrnhuter Weihnachtsstern - zum Weltkulturerbe ernannt. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Kultur gab diese Entscheidung am Freitag auf einer Sitzung in Neu-Delhi bekannt. Zusammen mit dem bereits 2015 ausgezeichneten Christiansfeld in Dänemark werden die Herrnhuter Siedlungen in Deutschland, im US-amerikanischen Bethlehem und im nordirischen Gracehill zu einer transnationalen Welterbestätte zusammengeführt, hieß es. | Sendebezug: 26.07.2024 11:20 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald