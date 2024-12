Stand: 04.12.2024 07:32 Uhr Turner Prize 2024 geht an Künstlerin Jasleen Kaur aus Glasgow

Der Turner Prize geht in diesem Jahr an die schottische Künstlerin Jasleen Kaur. Sie bekommt die bedeutende Auszeichnung für ihre Würdigung der Sikh-Religionsgemeinschaft in Schottland. Die 37-Jährige, die in Glasgow aufwuchs, bringe "mit unerwarteten und spielerischen Materialkombinationen unterschiedliche Stimmen" zusammen, lobte die Jury. Kaur nutzte die Preisverleihung für eine politische Botschaft und rief zu einem Waffenstillstand im Nahen Osten auf. Die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst feiert 2024 ihren 40. Geburtstag. Der Preis ist mit 25.000 Pfund (30.090 Euro) dotiert und nach dem britischen Maler J.M.W. Turner benannt. | Sendebezug: 04.12.2024 06:40 | NDR Kultur