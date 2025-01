Stand: 03.01.2025 15:57 Uhr Türkei trauert um Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur, einer der populärsten türkischen Künstler seiner Generation, ist tot. Der Sänger, Komponist und Schauspieler starb am Donnerstag im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Antalya. Bekannt war er vor allem für seine Musik im Bereich des türkischen Arabesque - ein Genre, das türkische Volksmusik mit westlichen Einflüssen vermischt. Tayfur veröffentlichte mehr als 30 Alben, zum großen Star avancierte er in den 1970er-Jahren. Eines seiner bekanntesten Lieder ist "Huzurum Kalmadi". | Sendebezug: 03.01.2025 16:45 | NDR Kultur