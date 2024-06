Stand: 06.06.2024 16:25 Uhr "Tribute von Panem": Neuer Band erscheint 2025

Die erfolgreich verfilmte Buchreihe "Die Tribute von Panem" wird fortgesetzt. Im März 2025 erscheint das fünfte Buch der Serie, teilte der Verlag Scholastic am Donnerstag mit. Autorin Suzanne Collins habe sich für "Sunrise on the Reaping", so der englische Titel, unter anderem von den Schriften des schottischen Philosophen David Hume und vom derzeitigen Desinformationszeitalter inspirieren lassen. Das neue Buch füllt eine zeitliche Lücke in der postapokalyptischen Welt von Panem: Es beginnt 24 Jahre vor dem ersten Band und 40 Jahre nach Collins' letztem Werk " Das Lied von Vogel und Schlange" | Sendebezug: | 06.06.2024 16:30 | N-JOY