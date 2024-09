Stand: 27.09.2024 15:49 Uhr Trauer um zweifache Oscar-Preisträgerin Maggie Smith

Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie meldete. Smith gehörte zu den großen Schauspielerinnen ihrer Generation - sie spielte zum Beispiel in den "Harry Potter"-Verfilmungen die Lehrerin Minerva McGonagall, die Gräfin Violet Crawley in der Serie "Downton Abbey" und wirkte in der Komödie "Sister Act - Eine himmlische Karriere" mit. Im Laufe ihrer Karriere gewann Smith mehrere Auszeichnungen. Darunter waren gleich zwei Oscars - für ihre schauspielerische Leistung in "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" und "Das verrückte California-Hotel". | Sendebezug: 27.09.2024 16:10 | NDR Kultur