Stand: 21.12.2024 09:26 Uhr Trauer in Magdeburg: Museen und Theater geschlossen

Nach einem mutmaßlichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg bleiben öffentliche Kultureinrichtungen dort in den kommenden Tagen geschlossen. Als Zeichen der Trauer schließen unter anderen das Theater, das Puppentheater und die Museen, wie die Stadt am Samstagmorgen mitteilte. Nähere Angaben dazu, für wie lange geschlossen wird, machte die Stadt nicht. An der Johanniskirche - nicht weit vom Weihnachtsmarkt und Tatort entfernt - werde eine Möglichkeit geschaffen, gemeinsam zu trauern und Blumen niederzulegen und im Magdeburger Dom werde es eine Gedenkstunde für die Opfer geben. | Sendebezug: 21.12.2024 08:30 | NDR Kultur