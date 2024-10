Stand: 02.10.2024 12:52 Uhr Litauische Dirigentin erhält hoch dotierten Würth-Preis

Der mit 25.000 Euro dotierte Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland geht in diesem Jahr an die litauische Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla. Die Preisträgerin nehme mit ihrem sensiblen Dirigat das Orchester wie ihr Publikum mit auf eine "empathische musikalische Entdeckungstour", teilte der Verein zur Begründung mit. Sie sei durch ihre Ehrlichkeit und Hingabe eine glaubhafte Musikvermittlerin und ein "Vorbild für alle, die klassische Musik im Leben erfahrbar machen". Die Auszeichnung wird am 15. Oktober im Carmen Würth Forum in Künzelsau (Baden-Württemberg) verliehen. | Sendebezug: 02.10.2024 14:20 | NDR Kultur