Stand: 12.01.2025 10:37 Uhr Thomas-Mann-Haus und Villa Aurora bisher unversehrt

Deutschlands Kultur-Immobilien Thomas-Mann-Haus und Villa Aurora in Pacific Palisades sind bislang von den Feuern im Großraum Los Angeles verschont geblieben, liegen aber weiterhin in der Gefahrenzone. Bei der Villa Aurora stehe eine detaillierte Schadensbewertung mit Blick auf die Inneneinrichtung und die Folgen der Rauchentwicklung noch aus, schrieb der Trägerverein am Samstag. Eine Begehung des Geländes sei derzeit nicht möglich. Die aktuelle Einschätzung des Vereins beruhe auf Bildmaterial eines in Los Angeles ansässigen befreundeten Presseteams. | Sendebezug: 12.01.2025 10:30 | NDR Kultur