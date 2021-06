Theater- und Konzerthäuser öffnen - kommen die Zuschauer? Stand: 28.06.2021 15:19 Uhr Fast ein halbes Jahr lang war es still auf den Bühnen in Norddeutschland. Seit gut zwei Monaten läuft der Spielbetrieb in den Theater- und Konzerthäusern nach und nach wieder an. Zwar noch vorsichtig, mit verringerten Platz-Kontingenten und den üblichen Abstands- und Hygieneregelungen. Doch werden die Angebote im Norden auch wahrgenommen?

von Annina Pommerenke

Konzertabend in der Hamburger Laeiszhalle. Nur die Hälfte des Saals darf besetzt werden. Das getestete oder geimpfte Publikum nimmt in Zweiergrüppchen Platz. Zwischen den Besucherinnen und Besuchern des Konzerts bleiben jeweils zwei oder drei Plätze frei. Während des gesamten Konzerts herrscht Maskenpflicht. Laut Sprecher Olaf Dittmann bleiben beim Martha-Argerich-Festival der Symphoniker Hamburg trotzdem nur wenige Karten über: "Der Konzertbesuch ist eigentlich nicht viel komplizierter als sonst. Aber die Auflage, nur getestet oder geimpft das Haus zu betreten, schreckt vielleicht den ein oder anderen ab. Insgesamt sind wir äußerst zufrieden, die Resonanz des Publikums und der Presse ist überwältigend."

Draußen ist mehr möglich als drinnen

Das Theater Kiel kann schon seit dem 20. April wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Nach erstem Zögern waren die Vorstellungen im Mai gut besucht, berichtet Pressesprecherin Ulrike Eberle. Gerade die Eigenproduktionen im Schauspielhaus seien allesamt ausverkauft gewesen. Im Juni zeigte sich ein anderes Bild. Das sei eigentlich nicht anders als in anderen Spielzeiten, wenn man bis weit in den Juni hinein spielt. Da gingen die Leute dann abends doch lieber zum Grillen oder in den Park, meint sie.

Richtig gut laufe hingehen der Vorverkauf für das Sommertheater an. Auf der Open-Air-Bühne wird im August "Kabale und Liebe" gezeigt - mit Livemusik der Band Kettcar. Viele Aufführungen sind bereits ausverkauft. Das Theater hofft darauf, noch mehr Publikum empfangen zu dürfen. "Wir haben einfach gemerkt: Die Leute haben Lust, dass sie Kultur draußen erleben können. Denn draußen ist einfach viel mehr möglich als drinnen. Die Leute fühlen sich draußen auch sicherer", so Eberle.

Mit Open-Air-Veranstaltungen fährt auch das Staatstheater Braunschweig gut. Dort liegt die Auslastung bei 100 Prozent, freut sich Generalintendantin Dagmar Schlingmann: "Wir hatten nur sehr wenige Tage für den Vorverkauf, denn es war ja nicht klar, ob wir wieder spielen dürfen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, denn bei uns ist alles voll."

Häuser versuchen den Ausfall zu kompensieren

Insgesamt konnten in Braunschweig bei bislang 31 Vorstellungen knapp 3.000 Besucherinnen und Besucher dabei sein. In den Innenräumen ist die Auslastung mit etwa 80 bis 85 Prozent etwas schlechter. Dass nur halb so viele Karten verkauft werden dürfen wie sonst, kompensiert das Staatstheater Braunschweig wie die meisten anderen Häuser mit Kurzarbeit.

Zu schaffen mache den Theatern darüber hinaus, dass oft nur wenige Tage Zeit für den Vorverkauf bleiben, berichtet Ute Fischer-Graf vom Volkstheater Rostock: "Es gab in der letzten Zeit sehr viele Öffnungsschritte, die uns mehr erlaubt haben. Es war also möglich, mehr als 100 Leute, wie ursprünglich geplant, in unsere Konzerte und Kindervorstellungen zu lassen. Das ist dann aber so spontan, dass unsere Planungsprozesse natürlich überfordert sind - und insbesondere auch die Spontaneität unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn einen Konzertbesuch, den plant man natürlich ein bisschen im Voraus."

Einige Kultureinrichtungen erhofften sich mehr Zuspruch

Mehr Zuspruch und kulturhungriges Publikum hatte sich das Oldenburgische Staatstheater erhofft. Hier blieb die Nachfrage weit hinter den erlaubten Kapazitäten. An einen wirtschaftlicher Betrieb sei zurzeit ohnehin nicht zu denken, wenn man nur die Hälfte des Saals besetzen könne, heißt es von der Spielstätte.

Auch an der Hamburger Elbphilharmonie fährt man gerade ein Defizit ein. Dort wird derzeit geprüft, ob man von einem neuen Sonderfonds der Bundesregierung profitieren kann. Der Sonderfonds soll es Spielstätten trotz der Kapazitätsbegrenzungen ermöglichen, wirtschaftlich zu arbeiten.

Auch wenn die Auslastung der Theater- und Konzerthäuser im Norden also noch nicht an prä-pandemische Zeiten anknüpfen kann, so sehen sich die meisten Häuser trotzdem auf einem guten Weg und schauen positiv in die Zukunft. Egal ob am Staatstheater Hannover oder beim Volkstheater in Rostock: Die Häuser planen für die nächste Spielzeit viele Premieren und Konzerte mit großer Besetzung. Unterm Strich überwiegt die Freude und Dankbarkeit darüber, endlich wieder die Türen für das Publikum öffnen zu können.

