Stand: 12.07.2024 07:43 Uhr "The Shining"-Schauspielerin Shelley Duvall gestorben

Shelley Duvall ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Entdeckt wurde die aus dem texanischen Fort Worth stammende Schauspielerin von Regisseur Robert Altman, mit dem sie sieben Filme, darunter "Nashville" (1975) und "Drei Frauen" (1977) drehte. Ihre berühmteste Rolle hatte sie aber in Stanley Kubricks Horror-Klassiker "The Shining" von 1980. Später spezialisierte Duvall sich auf die Produktion von TV-Kindersendungen. Ihre letzte Filmrolle hatte sie 2023 - nach zwei Jahrzehnte langer Auszeit als Schauspielerin - in dem Thriller "The Forest Hills". | Sendebezug: | 12.07.2024 07:30 | NDR Kultur