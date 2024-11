Stand: 08.11.2024 18:01 Uhr The Cure stürmen die deutschen Album-Charts

Die britische Rockband The Cure steigt mit ihrem neuen Album an der Spitze der deutschen Charts ein. Es ist die erste Nummer eins in knapp 50 Jahren Bandgeschichte, wie die Chartsermittler in Baden-Baden mitteilten. "Songs Of A Lost World" ist das erste Studioalbum der Band um Frontmann Robert Smith seit 16 Jahren. Auf Platz zwei folgt "Gameboy" des Hamburger Rappers Bonez MC, dahinter "Die schönsten Kinderlieder" präsentiert von Helene Fischer. | Sendebezug: 08.11.2024 19:40 | NDR Kultur