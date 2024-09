Stand: 26.09.2024 15:07 Uhr The Cure: Neues Album im November

Das Warten hat ein Ende: The Cure wird am 1. November ein neues Album veröffentlichen. Das gab die britische Gothic-Band am Donnerstag in einer BBC-Sendung bekannt. "Songs Of A Lost World" wird das erste Album der Band seit 2008 sein. Zudem veröffentlichten die Musiker um Sänger Robert Smith die Single "Alone", weitere Songs sollen folgen. "Alone" präsentierte die Band bereits während ihrer "Songs Of A Lost World"-Tour. The Cure hat sich 1978 gegründet und bis heute weltweit über 30 Millionen Alben verkauft. 2019 erfolgte die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. | Sendebezug: 26.09.2024 14:20 | NDR 2