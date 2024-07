Stand: 18.07.2024 09:14 Uhr "The Bear" und "Shogun" führen die Emmy-Nominierungen an

Die Literaturverfilmung "Shogun" und die Kochserie "The Bear: King of the Kitchen" gehen bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen mit den meisten Chancen ins Rennen. Die im Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelte Dramaserie "Shogun" führt mit 25 Nominierungen die Liste der Kandidaten an. "The Bear" bekam 23 Nominierungen. Als Schauspieler sind unter anderem Stars wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jodie Foster, Brie Larson und Sofia Vergara nominiert. Die Preisträger der Emmys sollen bei einer Gala am 15. September bekanntgegeben werden. | Sendebezug: | 18.07.2024 08:10 | NDR Kultur