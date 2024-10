Stand: 24.10.2024 08:22 Uhr Tarzan-Darsteller Ron Ely gestorben

Der US-Schauspieler Ron Ely ist tot. Eine seiner beiden Töchter, Kirsten Casale Ely, sagte der Nachrichtenagentur AP, ihr Vater sei bereits am 29. September in seinem Haus im kalifornischen Los Alamos gestorben. Ely wurde 86 Jahre alt. Einem breiteren Publikum bekannt wurde er durch seine Rolle als Tarzan in der gleichnamigen Serie des Senders NBC in den 1960er Jahren. In den 1990er Jahren verfasste er zudem zwei Kriminalromane. Die Bekanntheit von Johnny Weissmuller erreichte Ely zwar nicht. Doch prägte er das Bild des nur mit einem Lendenschurz bekleideten Dschungelhelden mit. | Sendebezug: 24.10.2024 08:15 | NDR Kultur