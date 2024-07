Stand: 12.07.2024 14:01 Uhr Tanztriennale geht nach Hamburg

Hamburg wird Austragungsort der Tanztriennale. Beim Leuchtturmprojekt der Kulturstiftung des Bundes für die Sparte Tanz setzte sich die Hansestadt unter mehreren Bewerbern durch, wie die Stiftung am Freitag in Berlin bekannt gab. Die erste Triennale, bei der ästhetische Grenzen des Tanzes etwa um Hip-Hop- und Black-Dance-Communities erweitert werden sollen, findet 2026 statt. Auch Museen und wissenschaftliche Einrichtungen will die Hansestadt in das Programm integrieren. Es sollen neue Ausbildungsstrukturen erprobt und der Zusammenhang zwischen künstlerischer Praxis und Forschung sowie Medizin und Gesundheit vertieft werden. Die Ausschreibung für die künstlerische Leitung der ersten Ausgabe läuft. Bewerben können sich bis Ende August sowohl Einzelpersonen als auch Teams. | Sendebezug: | 12.07.2024 16:00 | NDR Kultur