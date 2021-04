Tage des Exils: Auftakt-Gespräch mit Shirin Ebadi Stand: 06.04.2021 11:52 Uhr Zum vierten Mal lädt die Körber-Stiftung zu den "Tagen des Exils". Vom 6. April bis 7. Mai beteiligen sich 60 Organisationen und Einrichtungen an dem Programm, mehr als 30 Veranstaltungen sind online geplant.

Die "Tage des Exils" sind ein publikumsorientiertes Veranstaltungs- und Begegnungsprogramm in Hamburg. Es gibt Menschen im Exil eine Plattform, schlägt die Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit und regt zu Dialog und Verständigung zwischen Alt- und Neubürgern an, um so zum besseren Zusammenhalt in der Stadt beizutragen.

Kampf für Demokratie und Menschenrechte

Zum Auftakt diskutiert heute um 19 Uhr Shirin Ebadi, Schirmherrin der "Tage des Exils", mit Jan Ehlert über Freiheit, den langen Weg dorthin, sowie ihr Leben im Exil. Ebadi ist iranische Juristin und Menschenrechtsaktivistin. 2003 wurde sie für ihren Einsatz für Demokratie, Frauen- und Kinderrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. In den folgenden Jahren setzten die iranischen Behörden sie immer stärker unter Druck. In ihrem 2016 erschienenen Buch "Bis wir frei sind" schildert sie ihren Kampf für Demokratie und Menschenrechte. Seit 2009 führt Ebadi deshalb ihre Arbeit aus dem Exil in London fort.

Die Auftaktveranstaltung wird ab 19 Uhr im Livestream auf der Seite der Körber-Stiftung übertragen:

