Stand: 26.07.2024 16:02 Uhr "Swiftkirchen"-Schild kommt ins Museum

Das anlässlich der Konzerte von Taylor Swift in Gelsenkirchen geschaffene Ortsschild mit der Aufschrift "Swiftkirchen" erhält künftig einen Platz im "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" in Bonn. Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) übergab das von Stadtgrafiker Uwe Gelesch entworfene Schild am Freitag in Gelsenkirchen an Sammlungsdirektor Manfred Wichmann, wie die Stadt mitteilte. Das Schild soll ab der kommenden Woche zunächst im Foyer des Museums zu sehen sein. Später soll es einen Platz in der Dauerausstellung finden. | Sendebezug: 26.07.2024 15:50 | NDR Kultur