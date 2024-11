Stand: 18.11.2024 12:37 Uhr Sturz vom Balkon: Balletttänzer Schklajrow ist tot

Der einst auch am Staatsballett in München gefeierte Solist Wladimir Schklajrow ist in St. Petersburg nach einem Sturz vom Balkon gestorben. Der Publikumsliebling sei auf tragische Weise ums Leben gekommen, teilte das weltberühmte Mariinski-Theater in St. Petersburg mit. "Dies ist ein großer Verlust nicht nur für das Ensemble des Theaters, sondern für die gesamte Ballettkunst von heute", hieß es in einer Mitteilung zum Tod des 39-Jährigen. Schklajrow habe sein grenzenloses Talent 20 Jahre lang dem Mariinski-Ballett geschenkt. Er war laut russischen Medien 2016 bis 2017 auch am Bayerischen Staatsballett engagiert und gastierte danach noch in München. | Sendebezug: 18.11.2024 11:30 | NDR Kultur