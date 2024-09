Stand: 10.09.2024 11:42 Uhr Stimme von Darth Vader: US-Schauspieler Jones gestorben

Der US-Schauspieler James Earl Jones, der im englischen Original dem Star-Wars-Bösewicht Darth Vader seine Stimme verlieh, ist tot. Nach Angabe seiner Agenten starb Jones am Montag im Alter von 93 Jahren. Auch der Zeichentrickfigur Mufasa im "König der Löwen", gab Jones seine Stimme. Bedeutende Rollen hatte er unter anderem in Stanley Kubricks Satire "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben", oder in "Conan der Barbar" an der Seite von Arnold Schwarzenegger. Im Laufe seiner fast 60-jährigen Karriere bekam Jones zwei Emmys, einen Grammy und den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. | Sendebezug: | 10.09.2024 10:30 | NDR Kultur