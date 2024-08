Stand: 05.08.2024 10:23 Uhr Stiftung Preußischer Kulturbesitz fordert mehr Geld für Provenienzforschung

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger fordert mehr Geld für die Provenienzforschung. "Es fehlt an Dauerstellen", sagte er in Berlin dem Evangelischen Pressedienst. Es sei bereits eine große Kompetenz auf dem Gebiet aufgebaut worden, die nicht verloren gehen dürfe. Viele Stellen für Provenienzforschung an deutschen Museen seien aber nur über Drittmittel finanziert. Nach Angaben der Stiftung sind bereits 350 Kunstwerke und 2.300 Bücher zurückerstattet worden. "Das Thema wird uns noch lange beschäftigen", sagte Parzinger. | Sendebezug: | 05.08.2024 16:30 | NDR Kultur