Stand: 19.12.2024 07:34 Uhr Steintafel mit Zehn Geboten für fünf Millionen US-Dollar versteigert

Das Auktionshaus Sotheby’s hat in New York eine Steintafel mit den biblischen Zehn Geboten für 5,04 Millionen US-Dollar (4,86 Millionen Euro) versteigert. Das 52 Kilogramm schwere weiße Marmorobjekt mit dem in althebräischer Schrift eingemeißelten Text stammt laut Sotheby's aus den Jahren 300 bis 800 nach Christi Geburt. Es sei die älteste bekannte Steintafel mit den Zehn Geboten. Der Name des Käufers wurde nicht bekannt. Laut dem Fachdienst "artnet.com" will er die Tafel einer israelischen Institution schenken. | Sendebezug: 19.12.2024 06:30 | NDR Kultur