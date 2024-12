Stand: 28.12.2024 14:11 Uhr Stefanie Stahl zum achten Mal in Folge Jahresbestsellerautorin

Der Titel gilt als Klassiker im Sachbuchsegment, nun kommt ein Rekord dazu: Autorin und Psychologin Stefanie Stahl schafft es mit ihrem 2015 erschienenen psychologischen Ratgeber "Das Kind in dir muss Heimat finden" zum achten Mal in Folge auf Platz eins einer Jahresbestseller-Liste. Das teilt der Kailash Verlag in München mit. Die Daten beziehen sich auf die Jahresbestseller-Erhebung des Fachmagazins "buchreport", das die Listen im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" ermittelt. Stahl ist die einzige Autorin, die mit dem gleichen Titel acht Jahre hintereinander an der Spitze der Jahresbestseller-Liste steht, heißt es weiter. | Sendebezug: 28.12.2024 14:10 | NDR Kultur