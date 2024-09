Stand: 26.09.2024 11:58 Uhr Sprengel Museum präsentiert Schwitters-Preisträger Joar Nango

Der mit 30.000 Euro dotierte Kurt Schwitters Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung wird in diesem Jahr an Joar Nango und damit erstmals an einen Kunstschaffenden aus Skandinavien verliehen. Vom 28. September bis zum 5. Januar werden seine Arbeiten im Sprengel Museum Hannover zu sehen sein, teilte die Stadt Hannover mit. Der samische Architekt und Künstler werde dafür gemeinsam mit dem Bootsbauer Arne Terje Saether und dem Kunstschmied Lajos Gabor zudem eine neue Installation aus einer Vielzahl gefundener Materialien, eigens gefertigten Holzskulpturen, Fotografien und Filmen erschaffen. Der Kurt Schwitters Preis ist ein von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung gestifteter Preis zur Förderung der Bildenden Künste. | Sendebezug: 26.09.2024 16:15 | NDR Kultur