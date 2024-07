Stand: 11.07.2024 15:27 Uhr Skizzenbuch von Caspar David Friedrich erstmals öffentlich zu sehen

Das sogenannte "Karlsruher Skizzenbuch" von Caspar David Friedrich wird am Freitag erstmals in Berlin öffentlich präsentiert. Vor gut einem halben Jahr haben die Klassik Stiftung Weimar, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Buch für mehr als 1,8 Millionen Euro bei einer Versteigerung erworben, wie die Einrichtungen am Mittwoch mitteilten. Zunächst hatte ein anderes nicht näher genanntes Museum das Skizzenbuch gekauft. Das Buch von 1804 ist dann aber in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingetragen worden. Somit habe es für den Käufer ein Ausfuhrverbot gegeben. | Sendebezug: | 11.07.2024 16:30 | NDR Kultur