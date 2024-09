Stand: 16.09.2024 07:35 Uhr "Shogun" und "Hacks" als beste Serien bei den Emmys ausgezeichnet

"Hacks" hat bei den Emmy Awards in der Kategorie beste Comedy die Restaurantserie "The Bear" ausgestochen, die jedoch mehrere andere der begehrten Trophäen bei der Preisverleihung im Peacock Theater in Los Angeles mit nach Hause nahm. Als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde "Shogun". Die FX-Serie über politische Machenschaften im feudalen Japan gewann für ihre erste Staffel insgesamt 18 Emmys. "The Bear" durfte sich über die Preise für den besten Hauptdarsteller, den besten Nebendarsteller und die beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie freuen. | Sendebezug: 16.09.2024 | 07:40 | NDR Kultur