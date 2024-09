Stand: 08.09.2024 10:30 Uhr Serie "Die Zweiflers": Drehbuchautor hofft auf Fortsetzung

Die ARD-Serie "Die Zweiflers" über eine jüdische Familie in Frankfurt erfreut sich großer Beliebtheit. Drehbuchautor Juri Sternburg hofft auf eine Fortsetzung. Zwar gebe es nichts Konkretes zu verkünden, "aber der Plan war immer, nicht nur eine Staffel zu schreiben", sagte Sternburg der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Die Serie läuft seit Mai in der ARD-Mediathek und hat in Cannes drei Preise gewonnen, unter anderem für die beste Serie. Den Erfolg der Show führt der 40-jährige Berliner Autor und Dramatiker auf ein besonders engagiertes Team zurück.