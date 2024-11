Stand: 23.11.2024 13:17 Uhr "Schwebende Sphären" von Leiko Ikemura in Kunsthalle Emden

Die Kunsthalle Emden zeigt jetzt in einer großen Sonderausstellung Werke der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura. Unter dem Titel "Schwebende Sphären" ist ein Querschnitt aus dem diversen Schaffen der Künstlerin zu sehen, wie die Kunsthalle am Freitag mitteilte. Die Kunsthalle habe Leiko Ikemura eingeladen, weil sie eine "unsagbar schöne, poetische künstlerische Position in der heutigen Zeit einnimmt", sagte die Museumsdirektorin Lisa Felicitas Mattheis. Die Schau mit Malerei, Film und Skulpturen ist noch bis zum 11. Mai 2025 zu sehen. | Sendebezug: 23.11.2024 16:30 | NDR Kultur