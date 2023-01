Stand: 28.01.2023 09:22 Uhr "Schwarze Kinderbibliothek" in Bremen eröffnet neue Räume

Eine Kinder- und Jugendbibliothek, die ausschließlich Literatur etwa über das Leben schwarzer Menschen anbietet, ist in Bremen in eigene Räume gezogen. Die Einrichtung mit dem Namen "Schwarze Kinderbibliothek" ist den Betreibern zufolge die erste ihrer Art in Deutschland. Sie wird von zwei Privatpersonen geleitet und auch staatlich gefördert. Eröffnet wurde sie im Mai 2022. Ziel des Umszugs sei gewesen, ein Ort für mehr Repräsentanz von schwarzen Menschen zu schaffen, sagte die Co-Leiterin der Bibliothek, Maimuna Sallah, der "dpa" in Bremen. | 28.01.2023 14:55 | NDR Info