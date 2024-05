Gabriel Feltz will motivieren und begeistern Gabriel Feltz ist noch bis Sommer 2025 Generalmusikdirektor in Dortmund. Dennoch wird er schon ab Herbst zugleich als neuer GMD in selber Funktion an der Kieler Förde aktiv sein. Ein Porträt.

Auf dem Klavier gespielt klingt Anton Bruckners 5. Sinfonie noch recht bescheiden. Ihre ganze Klanggewalt wird der neue Chef erst gemeinsam mit dem Kieler Philharmonischen Orchester entfachen können. Aber mit Klassikern wie Bruckner allein kommt man heute nicht mehr weit. "Ich denke ja auch, dass innerhalb einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur in Deutschland große Herausforderungen an den Bereich Klassische Musik gestellt werden – zurecht auch", findet Gabriel Feltz. "Wir werden ja subventioniert und damit getragen, und deshalb, finde ich, müssen die Programme farbiger werden, durchaus interessante Kombinationen aufbringen. Vielleicht müssen sie da kürzer und dort länger sein oder unterschiedlichste Anfangszeiten haben, alles Mögliche."

Gabriel Feltz sorgt mit besonderen Projekten für Aufsehen

Vielfalt, Abwechslung, Publikumsnähe: Gabriel Feltz will ein moderner Generalmusikdirektor sein. Sein vorgestelltes Konzertprogramm wird vom klassischen Evergreen bis zu überraschenden Unbekannten eine große Bandbreite bieten. Noch ist Gabriel Feltz Generalmusikdirektor in Dortmund.

Schon dort hat er mit besonderen Projekten für Aufsehen gesorgt - etwa mit einem Beethoven-Marathon: alle neun Sinfonien an einem Tag. So etwas schafft nur, wer das Orchester zu motivieren versteht: "Wenn Sie eine Orchesterprobe haben, und es läuft halt nicht - was ja mal passieren kann - und Sie schreien, wird es dadurch keinesfalls besser. Ich bin jetzt so lange dabei, dass ich sagen würde: Ja, ein aufmunterndes Wort und das Bemühen, von vorne zu zeigen, wir machen das, wir schaffen das. Wir machen das, weil wir das gut zusammen machen wollen. Das ist ja eine ganz andere kommunikative Art und hat ein ganz anderes Ergebnis."

Begeisterung auf das Publikum übertragen

Nicht nur für die Kieler Sinfoniekonzerte wird Gabriel Feltz zuständig sein, sondern auch für das Musiktheater. Er brennt für die Oper – auch wenn viele Menschen mit dieser Musik Probleme haben, meint Feltz: "Der Gesang mag vielleicht für viele, die gar nichts mit Oper zu tun haben, am meisten das Problem sein, sich dem überhaupt zu nähern. Weil es verkompliziert ist, gegenüber dem normalen Dialog, der gesprochen ist. Aber wenn man erstmal diese Hürde genommen hat und sieht, wie viel Emotion im Gesang ist, ist es letztendlich ganz großes Kino." Gabriel Feltz wird alles dafür tun, dass sich seine Begeisterung auf das Publikum überträgt.