Dayan Kodua: Mit Geschichten Kindern Selbstvertrauen geben Stand: 02.05.2024 10:55 Uhr Mit zehn Jahren kommt Dayan Kodua nach Kiel, wird Schauspielerin und die erste schwarze Miss Schleswig-Holstein. Vor fünf Jahren hat sie in Hamburg den Kinderbuchverlag Gratitude gegründet: Mit ihren Büchern will sie Kindern Mut und Selbstvertrauen geben.

von Mathias Heller

Kleines Jubiläum im Herzen Hamburgs: Fünf Jahre gibt es nun schon den Kinderbuchverlag Gratitude mit Sitz an der Außenalster. Für Gründerin und Autorin Dayan Kodua Grund zu feiern - allerdings nicht zu groß, wie die 43-Jährige meint: "Nur so für mich und wahrscheinlich meine fünf, sechs Leute, mit denen werde ich was zusammen essen." Dabei stellt ihr Verlag schon etwas Besonderes in der Branche dar: Ausschließlich Geschichten für Kinder mit dunkler Hautfarbe werden veröffentlicht. Dafür gab es auch den Verlagspreis 2023. Vor Jahren wäre das für Kodua noch undenkbar gewesen.

Dayan Kodua: Norddeutsches Multitalent mit ghanaischen Wurzeln

Aufgewachsen ist sie in Ghana bei ihrer Großmutter in Abetifi, "das hab ich geliebt", sagt sie über die Zeit. "Als ich ein bisschen älter wurde, mit ungefähr sieben, bin ich nach Accra gezogen." Dann entscheiden sich die Eltern im März 1990 nach Deutschland zu gehen, genauer gesagt nach Kiel - ein Kultur- und Temperaturschock. Ihr erster Eindruck damals mit zehn Jahren vom neuen Zuhause: "Kalt, kalt , kalt! Ich hab gesprochen und ich konnte meinen Atem sehen", erzählt Dayan Kodua heute und lacht. "Das ist lang geblieben." Ebenso vermisst sie damals die Düfte ihres Landes, mit den Gewürzen, dem Obst, und dem geruchsintensiven Streetfood. "Erst viel später hab ich wahrgenommen, dass Leute hier kochen und es auch riechen kann - wahrscheinlich wäre es anders gewesen, wenn ich im Sommer gekommen wäre."

Eines der ersten prägenden Erlebnisse für die Autorin und Verlegerin war, "wie wenig schwarze Menschen für mich sichtbar waren, das hat mich total beschäftigt." Bis heute. Als junges Mädchen trägt sie zudem viele Ängste mit sich herum: "Ich hatte Angst zu sprechen, Fehler zu machen. Angst nicht dazuzugehören, mich rechtfertigen zu müssen und Angst nicht gemocht zu werden." Verursacht durch Ausgrenzung, die sie am eigenen Leib erlebt, nur "weil ich so ausseh, wie ich ausseh". Mit ihren selbstbewussten Eltern konnte sie nicht darüber sprechen. Hilfe bekommt sie von ihrer Schwester und sie lernt schnell ihre Stimme bewusst einzusetzen, vor allem als sie mit 15 anfängt zu modeln und später die erste und bislang einzige schwarze Miss Schleswig-Holstein wird.

Los Angeles: Intensive Schule fürs Leben

Neben dem Abi macht sie ihren Abschluss als Wirtschaftsassistentin. Sie zieht von Kiel nach Berlin und bekommt dort Einblicke in die Schauspielerei. Macht Kurse "und ehe ich mich versehen konnte, war ich in Los Angeles und hab wahnsinnig viel erfahren dürfen". Sie lernt, dass es auf sie allein ankommt, das sie selbst aktiv werden muss: "Du darfst nicht sitzen und denken, da kommen Hans und Jürgen und geben dir was du willst."

Sie bekommt Rollen in den Vereinigten Staaten wie in Deutschland, eine Arbeit, die sie verändert: "Die Schauspielerei, das sind Momente, in denen man sich offenlegen muss, um authentisch zu bleiben - wenn man sich drauf einlässt, kann man wahnsinnig viel geben." Neben der Filmarbeit steht Dayan Kodua auch auf der Bühne. Mit ihrem Solo-Stück "Hallo Ella" taucht sie ein, in das Leben einer Enddreizigerin, die auf unverwirklichte Träume und Lebensentwürfe schaut. Intensiv, hart und aufwändig beschreibt sie die Arbeit rückblickend, "das hat mich wahnsinnig geprägt und ich werd' sie niemals vergessen." Eine Zeit, für die sie sehr dankbar ist.

Dankbarkeit als Schlüssel für glückliches Leben

Dankbarkeit spielt im Leben von Dayan Kodua eine wichtige und wesentliche Rolle, die sie auch ihren beiden Söhnen weitergibt. "Ich stehe morgens auf und bin dankbar und ich gehe abends ins Bett und bin dankbar." Denn früh hat sie gelernt, "nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben war selbstverständlich." Und so fiel die Wahl für den neu entstehenden Verlag auf den englischen Ausdruck "Gratitude", zu deutsch Dankbarkeit. Entstanden ist der nach ihrem Bildband mit dem Titel "My Black Skin: Schwarz. Erfolgreich. Deutsch" mit dem sie Menschen mit dunkler Hautfarbe ermutigen möchte, sichtbar zu sein.

Auf der Suche nach einem passenden Verlag für ihr erstes Kinderbuch wurde sie nicht fündig. Dann kam die Idee, mach's doch selber. Gesagt, getan. Und so wurde "Odo" das erste Buch im neuen Verlag - der mittlerweile 15 Titel zählt. "Ich möchte mit den Büchern besonders Kindern zeigen, dass sie eine Stimme haben. Darüber hinaus ist es mir auch wichtig, das Thema Vielfalt so entspannt und natürlich den Kindern mitzugeben." Die aktuell neueste Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. "Dreamers" heißt sie und geschrieben hat sie Yuyi Morales, die mit ihrem kleinen Sohn aus Mexico in die USA eingereist ist. Es geht um Migration, Identität, Selbstwert und die Kraft der Bücher.

Liebe zu Dingen, die man gern macht

Als Schauspielerin, Autorin, Verlegerin und Mutter zweier Teenager-Jungs muss die 43-Jährige mit ihrer Zeit sorgsam umgehen. Ihr Rezept, alles unter einen Hut zu bekommen, ist die Liebe: "Es ist wirklich die Liebe zu den Dingen, die ich tun darf. Ich tue nichts, worauf ich kein Bock habe." Und sie hat Bock auf vieles. Am liebsten hätte sie eine Produktionsfirma für Filme: "Filme, die berühren und bei denen andere Figuren zu sehen sind als die Filme, die wir kennen. Es sind noch so viele Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind." Dayan Kodua ist dabei, das zu ändern - erstmal mit ihrem Kinderbuchverlag und dann: "schau'n wir mal", sagt sie und lacht auf ihre herzliche Art.

