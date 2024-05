Doku "ABBA - die ganze Geschichte": "Eine sehr explosive, kreative Zeit" Stand: 02.05.2024 07:58 Uhr Die Doku "ABBA - Die ganze Geschichte" (zu sehen in der ARD Mediathek) beleuchtet auch bisher weniger bekannte Aspekte der Bandgeschichte - oder wussten Sie, dass viele Schweden anfangs überhaupt nicht begeistert waren von der Gruppe?

von Norbert Kuntze

Alles fing mit einem Lied an: Als die Band ABBA am 6. April 1974 die Bühne beim Eurovision Song Contest im englischen Brighton betritt und "Waterloo" anstimmt, ist dies die Initialzündung einer Weltkarriere. Mit ihrem Song begeistert und erobert die Gruppe die Herzen der Massen, schießt an die Spitze fast aller europäischen Hitparaden. Das ist der Ausgangspunkt der Dokumentation "ABBA - Die ganze Geschichte".

Kann man die ganze Geschichte von ABBA in 90 Minuten erzählen? Sicher nicht. Und das ist auch nicht der Anspruch dieses Films. Hier geht es vielmehr um bislang weniger beleuchtete Aspekte - zum Beispiel das Binnenverhältnis der vier Schweden von glücklichen Paaren bis zur Scheidung und dem Ende von ABBA.

"Das ist scheiße. Die singen nur Pop."

Zur ganzen Geschichte gehören auch die Proteste. Vor allem in der Heimat war die Öffentlichkeit zunächst überhaupt nicht begeistert von ABBA. "Das ist scheiße. Die singen nur Pop", hört man eine junge Schwedin in einer damaligen Straßenumfrage sagen. Neben der musikalischen Skepsis spielte das Geld eine wichtige Rolle. Der Vorwurf: Die Band würde sich verkaufen, hätte keine Seele. "Viele Leute denken, dass wir kalkuliert vorgehen, aber das stimmt nicht. Björn und ich schreiben die Musik, die uns am meisten Spaß macht", hört man Benny Andersson in einem zeitgenössischen Interview dazu sagen. Zudem, auch dies ein Vorwurf in den 1970er-Jahren, seien sie zu unpolitisch in ihren Texten.

Wir hatten eine sehr explosive, kreative Zeit. Wir trafen uns, es entwickelte sich, es geschah - und dann war es vorbei. Björn Ulvaeus

Mehr als ein nostalgischer Trip in die Vergangenheit

Alles, was Sie schon immer über ABBA wissen wollten, aber bislang nicht fragen mochten: Diese Doku ist Futter für Fans und die, die es werden wollen. Sie zeigt die Gruppe in allen Lebenslagen: morgens, mittags , abends unterwegs, zu Hause, auf der Bühne, im Studio und im Fernsehen. Dabei ist die Geschichte von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid nicht nur ein schöner, nostalgischer Trip in die Vergangenheit. Denn ABBA sind lebendiger denn je, auch 50 Jahre nach ihrem Triumph im Seebad Brighton.

