Hamburgs K-Pop-Community - die Leidenschaft ausleben

von Birgit Reuther

"Take off, break up, wake up!" Vor einem bodenlangen Spiegel zeigt Tanztrainer Minh eine impulsive Choreografie der südkoreanischen Boygroup Xikers. Minh ist einer von sechs Profis, die in der Seoul Station in Wandsbek sechs Tage in der Woche K-Dance unterrichten - also Tanz zu koreanischer Popmusik, die mittlerweile Millionen Menschen in Euphorie versetzt. Der Hit "Gangnam Style" war da nur der Anfang. Hunderte Boy- und Girlgroups begeistern weltweit durch Gesang, Mode, Tanz und durch ihre intensive Kommunikation mit den Fans - ein absolutes Kult-Phänomen.

K-Dance: Stilmix mit Schrittfolgen aus dem Hip-Hop

An diesem Vormittag probt Minh mit der hauseigenen Crew der Seoul Station, den Seoul Mates. K-Dance kombiniert schnelle Schrittfolgen aus dem Hip-Hop mit vielen verschiedenen Stilen wie Afro und House. Nicht sofort sitzt jede der kantigen und zugleich schwungvollen Bewegungen. Doch die Energie überträgt sich unmittelbar. Etwa bei Linna, die unter anderem großer Fan der Girlgroup Twice ist.

"Ich tanze und kenne K-Pop seit 2015", erzählt die 24-Jährige. "Und damit bin ich schon eine der älteren Fans. Bei K-Pop ist es so, dass jedes Lied eine eigene Choreografie hat. Das heißt: Sobald man eine Gruppe mag und ein Lied mag, kann man als Fan die passende Choreo lernen. Das ist eine tolle Sache, die man in der Community miteinander teilen kann."

Seoul Station: Beliebter Treffpunkt an der Wandsbeker Chaussee

Vor fünf Jahren öffnete das Seoul Station-Tanzstudio seine Türen. Eingerahmt wird das Gebäude vom Seoul Station K-Pop Shop, der aus Südkorea importierte Tonträger und Fanartikel anbietet, und vom J-Store, der Manga und Anime-Figuren aus Japan verkauft. Das Tanzstudio und die Läden sind beliebte Treffpunkte, erzählt Studio-Managerin Zoe, denn: K-Pop verbindet. "K-Pop-Fans findet man überall", erklärt Zoe. "Man kann super leicht Freunde finden. Und es sind die verschiedensten Menschen da, von überall her. Wenn man in dieser Community drin ist, hat man einfach überall Halt von allen Seiten."

Das Seoul Station-Tanzstudio hat sich als Ort etabliert, wo sich K-Pop-Begeisterte ohne Vorbehalte in ihrer Lieblingsmusik ausleben können. "Da kommen auch ganz viele junge Menschen hin", berichtet die Store-Managerin. "Die sind dann erst einmal sehr schüchtern. Dann sehen sie, dass es hier ganz viele gleichgesinnte Leute gibt. Sie werden super herzlich aufgenommen in diese Gruppe und sind dann einfach aufgehoben."

“Your Seoul Contest" in Hamburg-Harburg am 5. Mai

Wer das Ganze einmal selbst erleben möchte: Richtig viel K-Pop-Dance gibt es am 5. Mai in der Friedrich-Ebert-Halle beim "Your Soul Contest". Das ist ein K-Pop-Tanzwettbewerb mit Gruppen aus ganz Deutschland sowie internationalen Gästen, der von der Seoul Station Hamburg organisiert wird.

