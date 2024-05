Deutscher Filmpreis: Verleihung am Freitag live in der ARD Mediathek Stand: 02.05.2024 07:29 Uhr Am Freitag werden die Lolas bei der Gala der Deutschen Filmpreise in Berlin verliehen. Das Drama "Sterben" des Hamburgers Matthias Glasner ist neunmal nominiert und gilt als Favorit. Die Preisverleihung wird ab 19.30 Uhr in der ARD Mediathek übertragen.

von Patricia Batlle

Das gerade erst im Kino angelaufeneDrama "Sterben" ist der große Favorit beim Deutschen Filmpreis. In neun von 17 Kategorien konkurriert er um die begehrten Lolas, darunter in der Kategorie "bester Film", "beste Regie" und "bestes Drehbuch". Corinna Harfouch ist als beste Hauptdarstellerin nominiert, Lars Eidinger als bester Hauptdarsteller. In der Kategorie bester Nebendarsteller können gleich zwei Darsteller aus dem Ensemble auf Lolas hoffen: Robert Gwisdek (Sohn von Corinna Harfouch) und Hans-Uwe Bauer, der im Drama den dementen, sterbenden Vater des Dirigenten Tom Lunies (Lars Eidinger) spielt und, wie die Filmtitel verraten, Matthias Glasners Vater darstellt.

VORSCHAU: "Sterben": Trailer des dreistündigen Dramas mit Lars Eidinger (2 Min)

Die Konkurrenz um die Goldene Lola

Um die Goldene Lola als bester Spielfilm konkurrieren neben "Sterben" noch sechs Produktionen, darunter Timm Krögers Mystery-Thriller "Die Theorie von allem". Der in schwarz-weiß gehaltene Film des in Itzehoe geborenen Regisseurs ist in den 1960er-Jahren in einem Hotel in den Schweizer Alpen angesiedelt und spielt mit der Idee der Multiversen, also verschiedener parallel existierender Welten.

Nominiert ist auch der Historienfilm "Der Fuchs" von Adrian Goiginger. Das Drama erzählt von einem österreichischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg einen jungen Fuchs aufzieht. Mit dabei ist zudem die Verfilmung "Ein ganzes Leben" von Regisseur Hans Steinbichler nach einem Roman von Robert Seethaler sowie der Polit-Thriller "Im toten Winkel" von Ayşe Polat. Der Film dreht sich um die Schwierigkeiten einer Crew, die im Nordosten der Türkei einen Dokumentarfilm drehen will. Chancen hat auch das Drama "Elaha" von Milena Aboyan über die Selbstbestimmung einer jungen Deutsch-Kurdin kurz vor ihrer Hochzeit.

Weitere Informationen Deutscher Filmpreis 2024 Die Veranstaltung Deutscher Filmpreis 2024 aus Berlin. Alle Infos über Nominierte und (bisherige) Preisträger*innen mehr

Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie für Hanna Schygulla

Eine Preisträgerin steht bereits fest: Schauspiel-Ikone Hanna Schygulla erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie. Die 80-Jährige ist eine der Gründerinnen der Akademie. Regisseur Rainer Werner Fassbinder holte Schygulla in den 60er-Jahren zuerst ans Theater. Später prägte er mit ihr in den Hauptrollen den Autorenfilm mit Dramen wie "Effi Briest", "Die Ehe der Maria Braun" und "Lili Marleen".

2023: Goldene Lola für "Das Lehrerzimmer"

2023 erhielt der Oscar-Preisträger "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger neun Auszeichnungen von insgesamt zwölf Nominierungen. Die Goldene Lola als bester Film und die Lola für den besten Regisseur gingen jedoch an den Regisseur İlker Çatak für sein (später Oscar-nominiertes) und in Hamburg gedrehtes Drama "Das Lehrerzimmer".

Die Gala des Deutschen Filmpreise wird am Freitag ab 22.20 Uhr auch zeitversetzt im Ersten ausgestrahlt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 03.05.2024 | 17:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm