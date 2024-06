Stand: 01.06.2024 07:17 Uhr Schottischer Schriftsteller John Burnside gestorben

Der schottische Schriftsteller John Burnside gilt als bedeutender Autor der Gegenwartsliteratur. Er wurde für seine Werke vielfach ausgezeichnet. Burnside schrieb Bücher wie "Lügen über meinen Vater", "So etwas wie Glück", "What light there is - Über die Schönheit des Moments" und "Über Liebe und Magie - I Put a Spell on You". John Burnside sei am Mittwoch nach kurzer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gab der Verlag Jonathan Cape, der zur Verlagsgruppe Penguin Random House gehört, am Freitag bekannt. | Sendebezug: | 01.06.2024 08:30 | NDR Kultur