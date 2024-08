Stand: 28.08.2024 15:02 Uhr "Schnall Dich an": Uwe-Johnson-Tage starten in Neubrandenburg

Die Uwe-Johnson-Tage starten am 16. September in Neubrandenburg mit einer Lesung. Laut eines Veranstaltungsflyers liest der Uwe-Johnson-Förderpreisträger von 2023, Domenico Müllensiefen, zur Eröffnung aus seinem Roman: "Schnall Dich an, es geht los". Bis zum 14. November wird es elf weitere Lesungen und Buchvorstellungen in Güstrow, Neustrelitz, Berlin und Neubrandenburg geben. Die Schriftstellerin Iris Wolff erhält für ihren Roman "Lichtungen" den mit 20.000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Preis. Die Auszeichnung wird im jährlichen Wechsel mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis vergeben. | Sendebezug: | 28.08.2024 16:30 | NDR Kultur