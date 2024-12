Stand: 16.12.2024 13:32 Uhr Schloss Penkun in Mecklenburg-Vorpommern: Sanierung wird fortgesetzt

Die Sanierung des Schlosses Penkun wird fortgesetzt. Kulturministerin Bettina Martin hat am Montag einen Fördermittelbescheid über 1.245.000 Millionen Euro an die Stadt Penkun übergeben, wie das zuständige Ministerium in Schwerin mitteilte. Dach, Fenster, Türen, Fassade, Fundamente, Bodenbeläge und die Eisenfenster könnten so denkmalgerecht teilsaniert werden. Derzeit werden den Angaben zufolge in der Schlossanlage das Rittmeisterhaus, die Toreinfahrt, der ehemalige Pferdestall und die Kutschenremise saniert. Das Schloss Penkun ist eines der ältesten noch erhaltenen Schlösser Vorpommerns. | Sendebezug: 16.12.2024 13:30 | NDR 1 Radio MV