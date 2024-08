Stand: 31.08.2024 10:00 Uhr Schleswig-Holstein Musik Festival zu 95 Prozent ausgelastet

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) endet an diesem Wochenende. Zum Abschluss verabschiedet sich der Festivalchor am Sonnabend und Sonntag mit zwei Aufführungen von Mozarts Requiem von den Festivalbesuchern. Es spielt die NDR-Radiophilharmonie unter der Leitung von Stanislav Kochanowsky. Beide Konzerte seien bereits ausverkauft, teilte das Festival mit. Die 39. Spielzeit des SHMF sei sehr erfolgreich verlaufen, teilte eine Festivalsprecherin mit. Für die 203 Konzerte an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen wurden den Angaben zufolge rund 180.000 Karten verkauft. Das entspricht einer Auslastung von 95 Prozent. Mehr als 90 Veranstaltungen des SHMF waren dem diesjährigen Schwerpunkt Venedig gewidmet. | Sendebezug: | 31.08.2024 11:20 | NDR Kultur