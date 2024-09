Stand: 03.09.2024 10:34 Uhr Schlagersängerin Ela mit 55 Jahren gestorben

Die Schlagersängerin Ela ist tot. Michaela Ahlrichs-Wedig, wie Ela mit bürgerlichem Namen hieß, ist nach Angaben ihrer Geburtsstadt Vechta am 24. August gestorben. Ahlrichs-Wedig wurde 55 Jahre alt. Ihr Tod sei plötzlich und unerwartet gewesen, heißt es in einer Traueranzeige von Angehörigen. Die Beisetzung soll demnach am 20. September im engsten Familienkreis erfolgen. Elas erfolgreichster Song "Nächstes Mal am Ende der Welt", den sie zusammen mit dem Trio Valerie's Garten sang, hielt sich mehrere Wochen in den deutschen Charts, wie der MDR berichtet. | Sendebezug: | 03.09.2024 10:40 | NDR 1 Niedersachsen