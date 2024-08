Stand: 22.08.2024 09:00 Uhr Schauspielhaus Hamburg ist zum Theater des Jahres gekürt worden

Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg unter der Leitung von Karin Beier ist zum Theater des Jahres gewählt worden. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift "Theater heute" in ihrem Jahrbuch. "Sie überrollte Hamburg mit Kunst", schrieb die Zeitschrift dazu. Zusätzlich wurde Lina Beckmann für ihr "fulminantes Solo" in "Laios" - dem zweiten Teil des fünfteiligen Antiken-Zyklus "Anthropolis" - zur Schauspielerin des Jahres gekürt. "Laios", inszeniert von Karin Beier und geschrieben von Roland Schimmelpfennig, ist außerdem Stück des Jahres und teilt sich diese Auszeichnung mit der Inszenierung "Die Hundekot-Attacke" am Theaterhaus Jena. | Sendebezug: | 22.08.2024 09:40 | NDR Kultur