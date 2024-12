Stand: 09.12.2024 12:15 Uhr Schauspielerin Christel Bodenstein mit 86 Jahren verstorben

Die Schauspielerin Christel Bodenstein ist tot. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in dem DEFA-Märchenfilm "Das singende, klingende Bäumchen". Vor allem in den 50er- und 60er-Jahren war Bodenstein in zahlreichen Filmen zu sehen - so an der Seite von Manfred Krug in "Beschreibung eines Sommers" und in "Viel Lärm um nichts" an der Seite von Rolf Ludwig. Unter der Regie ihres damaligen Ehemannes Konrad Wolf spielte sie 1966 die Hauptrolle in dem Film "Der kleine Prinz". Christel Bodenstein starb, wie erst heute bekannt wurde, bereits am 5. Dezember. Sendebezug: 09.12.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV