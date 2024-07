Stand: 15.07.2024 12:02 Uhr SH: Klangkünstler Hans Peter Kuhn erhält Kunstpreis des Landes

Hans Peter Kuhn sei ein international gefragter Künstler, der seiner Heimat immer eng verbunden geblieben sei, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther am Montag. "Seine markanten Klang- und Lichtinstallationen zeigen in der Landeshauptstadt Kiel eindrucksvoll die Verbindung von Kunst, Architektur und Licht im öffentlichen Raum." Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Der mit 5.000 Euro ausgestattet Förderpreis geht an die Kieler Filmemacherin und Medienkünstlerin Eugenia Bakurin. Zu den bisherigen Preisträger:innen zählen die Autorin Dörte Hansen, der Tenor Klaus Florian Vogt und der Regisseur Lars Jessen. | Sendebezug: | 15.07.2024 12:30 | NDR Kultur