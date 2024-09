Stand: 09.09.2024 13:06 Uhr "Runder Tisch Plattdeutsch" in MV

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern lädt am 21. September von 10 bis 16 Uhr im Regionalmuseum Neubrandenburg zum "9. Runden Tisch Plattdeutsch" ein. Die Veranstaltung wende sich landesweit an alle Plattdeutschakteure, Plattschnackerinnen und -schnacker sowie Interessierte, teilte der Verband am Montag mit. Im Fokus stehe das 150. Todesjahr des plattdeutschen Dichters Fritz Reuter und die Wanderausstellung "Was heißt hier Minderheit", hieß es. | Sendebezug: | 09.09.2024 13:00 | NDR Kultur