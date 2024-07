Stand: 15.07.2024 18:34 Uhr Rund 13.000 Besucher bei Gezeitenkonzerten in Ostfriesland

Die Besucherzahl bewegte sich damit knapp unter dem Wert des Vorjahres, als Niedersachsens größtes Flächenmusikfestival einen Besucherrekord aufgestellt hatte. "Unter dem Saisonmotto "Miteinander!" haben wir mit 40 hochkarätigen Konzerten an herausragenden Spielorten ein sehr deutliches Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und kulturelles Miteinander gesetzt", sagte Landschaftspräsident Rico Mecklenburg am Montag. Bei der zwölften Ausgabe stand Musik von Künstlerinnen und Künstlern aus Nahost und aus der Ukraine im Mittelpunkt. Wie üblich fanden die Konzerte und Veranstaltungen an verschiedenen zwischen Dollart und Jadebusen statt. | Sendebezug: |15.07.2024 18:50 | NDR Kultur