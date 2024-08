Stand: 10.08.2024 12:45 Uhr Ruhrtriennale startet: Drei Viertel der Karten schon weg

Knapp eine Woche vor Beginn der Ruhrtriennale sind bereits rund drei Viertel der Karten für die Aufführungen verkauft. Besonders begehrt ist etwa die Eröffnungspremiere am Freitag (16.8.) von "I want absolute Beauty" - ein Rock-und-Pop-Musiktheater mit der Oscar-nominierten Schauspielerin Sandra Hüller, inszeniert vom neuen Intendanten Ivo van Hove selbst. Große Nachfrage gibt es auch für die Slapstick-Operette "Pferd frisst Hut" mit Musik von Herbert Grönemeyer. Das Festival bietet von Mitte August bis Mitte September 138 Veranstaltungen, darunter sechs Uraufführungen, an 10 Spielstätten in Bochum, Duisburg und Essen. | Sendebezug: | 10.08.2024 15:20 | NDR Kultur