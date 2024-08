Stand: 07.08.2024 08:29 Uhr Roboter dirigiert Dresdner Sinfoniker

Die Dresdner Sinfoniker planen die Aufführung einer "Robotersinfonie". Dirigent Michael Helmrath werde ebenso am Pult stehen wie der Industrieroboter MAiRA Pro S, teilte das Orchester mit. Der Roboter habe gelernt, Takte und Dynamiken anzuzeigen. Die insgesamt drei Arme der Maschine könnten auch das in Gruppen aufgeteilte Orchester unabhängig voneinander durch komplexeste Passagen führen, hieß es. Damit werde musikalisch vollkommenes Neuland betreten.Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten der Technischen Universität Dresden. | Sendebezug: 07.08.2024 08:10 | NDR Kultur